Você está na moda? Trend viral revela o quão ‘velho’ você é de acordo com a sua escolha de meias

No mundo em constante mudança da moda, cada geração traz sua própria abordagem única e perspectiva fresca. Em particular, a geração Z emergiu como uma força significativa no cenário da moda, com suas próprias preferências e estilos distintos que agora estão colidindo com os chamados Millennials.

ANÚNCIO

Nos últimos dias, uma trend de moda se tornou viral que aparentemente está definindo o quão jovem ou velho você é, o que por sua vez revela se você pertence à Geração Z ou aos Millennials e tudo está nas meias que você usa.

Assim é como as suas meias definem a sua idade

Sim, a Geração Z está assumindo o controle no cenário da moda e agora está definindo a idade de uma pessoa através das meias que usa, especialmente ao praticar esportes.

Esta trend define quão jovem ou velho você é Pinterest (Pinterest)

Em contexto, os Millennials são aqueles nascidos entre os anos de 1981 e 1996, testemunhas da transição da moda analógica para a digital, o que influenciou sua maneira de consumir e participar das tendências. Em contraste, a Geração Z, nascida do final dos anos 90 até meados da década de 2010, está moldando a moda de uma forma totalmente nova e disruptiva. Criados na era digital, os membros desta geração são nativos digitais e estão constantemente conectados através das redes sociais e plataformas online.

Em seu tempo, os Millennials impuseram a tendência das meias de tornozelo, mas agora a Geração Z declarou oficialmente que essas meias curtas estão fora de moda e foram canceladas. O que entra no lugar? As meias longas estão de volta na disputa!

Esta trend define quão jovem ou velho você é Pinterest (Pinterest)

Isso, é claro, está sendo um golpe duro para pessoas de 30, 40 e até mais anos, pois diante dos jovens da Geração Z, eles são considerados "idosos". A tendência é real. A revista de moda In Style informou desde janeiro que mostrar suas meias está "na moda novamente" e que as meias altas, especificamente as esportivas, estão voltando.

A Geração Z está abraçando a moda dos anos 80 e 90

A moda, como sabemos, é cíclica. As tendências vão e vêm, e o que antes era considerado antiquado pode ressurgir com força em uma nova era. Isso é precisamente o que aconteceu com as meias esportivas, uma peça que percorreu um longo caminho.

ANÚNCIO

Esta trend define quão jovem ou velho você é Pinterest (Pinterest)

Enquanto para nós, os millennials, mostrar as meias é “ridículo”, para os jovens de hoje em dia é algo legal (e honestamente faz sentido). As meias esportivas oferecem conforto, são feitas de materiais macios e duráveis e foram projetadas para fornecer suporte e respirabilidade, algo essencial para pessoas ativas.

Além disso, são incrivelmente versáteis, pois podem ser usados com tênis esportivos, sapatos casuais e até mesmo sandálias, criando um estilo que mistura o esportivo com o casual de uma maneira única e moderna.

Ícones da cultura pop como a Princesa Diana frequentemente combinavam suas meias esportivas com conjuntos de academia e roupas casuais, criando looks que eram elegantes e acessíveis. Seu estilo, capturado pelos paparazzi, incluía leggings, moletons oversized e tênis, sempre complementados com meias esportivas que apareciam logo acima do tornozelo.

Este visual casual mas chique ressoou com muitas pessoas e ajudou a desestigmatizar o uso de meias esportivas fora da academia. Então, já sabe, se não quer parecer uma “pessoa mais velha”, este é o momento de seguir as regras da Geração Z.