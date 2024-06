Tem uma sogra tóxica? Cinco dicas imperdíveis para ‘lidar’ com ela e ter paz

Estabelecer um relacionamento romântico com outra pessoa não se limita apenas ao casal, pois os pais de ambos também entram em cena, especialmente quando se deseja aumentar o nível de compromisso para casamento ou união civil. Os sogros podem ser grandes aliados ou os piores inimigos que a vida pode te dar.

Muitas vezes são os sogros que minam a felicidade do casal, porque não são capazes de se limitar, de respeitar decisões, juntamente com um filho que tem uma dependência emocional tão forte com seus pais que não sabem como dizer não e enfrentar situações complicadas.

Estas são algumas indicações de que a sua sogra pode ser tóxica: geralmente são mulheres que querem controlar tudo, têm dificuldade em aceitar que o filho cresceu e é um homem com responsabilidades a cumprir, fazem comentários inadequados, ignoram completamente as noras, adoram interferir nas decisões que os filhos e o casal tomam, não hesitam em manipular para se vitimizar, e a nora é culpada de todos os problemas.

A autora do livro ‘Amar sem Sofrer’, María Jesús Álava Reyes, expressou ao jornal espanhol ABC que isso geralmente acontece “principalmente em mulheres que são muito protetoras ou muito protagonistas na vida de seus filhos. Elas se sentem ameaçadas por passar a um segundo plano, um papel que lhes é muito difícil de assumir e, se não estiverem dispostas a aceitar, o conflito não demora a surgir”.

Se este for o seu caso, então apresentamos uma série de dicas imperdíveis para lidar com o seu comportamento e para que possa respirar paz em sua casa e em seu relacionamento.

1. Sair da competição

Estar em uma eterna corrida para ver quem faz mais ou melhor só esgota e aumenta as situações de conflito, que surgem de mal-entendidos. Não entrar no jogo aliviará as tensões.

2. Procurar pontos em comum

No final, são duas mulheres que amam, de maneiras diferentes, o mesmo homem e desejam a felicidade dele, então é necessário que busquem quais são essas coisas e pensamentos que têm em comum, para que ambas possam trabalhar por um relacionamento melhor.

3. Não falar mal da sogra

É vital que se estabeleça o respeito e isso começa por não falar mal dela, e menos na frente do filho, pois no final ela é sua mãe e ninguém gosta de ouvir comentários depreciativos sobre sua progenitora. O respeito começa por si mesmo e isso deve ser conquistado e estabelecido.

4. Estabelecer prioridades

Para isso, é vital a intervenção do marido, que deve fazer entender que, apesar de amar seus pais, que são sua família de sangue, agora a prioridade será o lar que ele formou contigo.