Sofía Vergara e Jennifer Aniston provam com esses looks que o branco ‘rejuvenesce’

Sofía e Jennifer são ícones da moda e ditam tendências com seus visuais

Sofía Vergara e Jennifer Aniston são duas das atrizes mais famosas e bem-sucedidas que, aos 50 anos, exibem corpos incríveis e encantam com seu grande estilo.

E é que ambas mostram que é possível parecer sexy e elegante depois dos 50 com roupas modernas e chiques, com as quais ditam moda.

Uma grande lição de moda que essas famosas deram é como usar o tom branco nos looks, pois além de adicionar elegância, também ajuda a rejuvenescer e elas mostram como fazer isso.

Sofía Vergara e Jennifer Aniston provam que o branco ‘rejuvenesce’ com esses looks

Calça branca com blusa de renda e saltos altos

Sofía Vergara parecia muito elegante e rejuvenescida usando uma roupa de calça branca justa com uma blusa larga de renda com decote bardot.

Para este visual, a famosa completou com saltos altos e uma pequena bolsa branca, parecendo ter 20 anos.

Vestido curto branco com saltos altos

Jennifer Aniston parecia divina e espetacular usando um mini vestido branco e justo, combinado com um cinto bege.

A atriz usou este traje com sapatos de salto alto dourados e uma bolsa chique marrom, com cabelo solto e liso, parecendo muito jovem.

Saia e top branco

Sofía Vergara também parecia rejuvenescida e bonita com um visual monocromático composto por uma saia curta e justa de renda e um top branco com babados.

O seu look foi combinado com saltos altos bege, uma bolsa na mesma tonalidade e cabelo solto e liso, e ela parecia espetacular.

Shorts brancos com camiseta e alpargatas

Jennifer Aniston aos 50 anos parecia muito mais jovem com esse look, usando um short curto branco combinado com uma camiseta cinza.

A celebridade usou este visual com sandálias bege, cinto e uma bolsa pequena, e seu cabelo estava solto e com ondas.