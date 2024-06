O que são unhas ‘classy’? O design mais elegante e atemporal, ideal para usar no escritório

O mundo da beleza está cada vez mais amplo, com opções que se adaptam a todos os estilos, especialmente quando se trata de manicure, devido à grande variedade de designs e cores que podem ser usados nas unhas. As unhas classy são das mais procuradas por serem elegantes e sofisticadas.

E são muitas as mulheres que continuam apostando no simples e elegante, para parecerem perfeitas diariamente, especialmente se estão procurando algo para usar no escritório. Este estilo aposta no minimalismo, com tons neutros e detalhes delicados.

Caqui e rosa nude

Este será um dos tons mais procurados nesta temporada, por ser uma mistura simples e charmosa perfeita. Além disso, você pode combiná-la com qualquer tipo de roupa que queira usar.

Unhas elegantes café com folhas douradas

Nem tudo é bolo nas unhas chiques, então você também pode optar por tons mais fortes se quiser que suas unhas sejam o centro das atenções. A cor marrom combinada com dourado cria um efeito elegante perfeito para exibir glamour e manter os tons usados no outono, se forem de sua preferência.

Azul com rosa bebê

O rosa bebê consegue combinar com tudo, especialmente com o azul marinho, ao combinar o brilho do mar com o efeito delicado do rosa. A estes designs, pode adicionar detalhes em dourado para que as suas mãos pareçam ainda mais coquetes.

Francesa

Por se tratar do estilo mais clássico e atemporal, está presente nas unhas classy. Estes modelos se destacam por ter uma base de esmalte transparente ou de cor rosa pálido, com as pontas das unhas pintadas de branco.

Unhas de mármore nude

O efeito marmorizado consegue dar às unhas um visual de elegância e versatilidade que se combinam perfeitamente com qualquer look, desde que você escolha tons clássicos. Elas são chamativas sem cair no vulgar.

Unhas com glitter sutil

Se você é daquelas que busca ter brilho o tempo todo, também pode levá-lo nas suas unhas, mas cuidado para não passar de elegante a extravagante. Para optar por este estilo elegante, você deve apostar em cores neutras com um discreto toque de brilho.