O que é ser uma pessoa esponja e por que não é saudável para a sua saúde mental?

Estas são as chaves que caracterizam as pessoas excessivamente empáticas

Se você se caracteriza por ser muito empática e sensível, talvez seja porque você se encaixa no perfil de uma pessoa esponja, algo que tem benefícios, mas também muitas consequências para quem possui essas características. Assim como te faz conectar com os outros e viver com consciência, também pode aumentar o sofrimento em fases complexas da vida, levando à depressão ou ansiedade.

Na verdade, de acordo com a Vogue, também são conhecidas como pessoas hiperempáticas, que são altamente sensíveis e absorvem a dor, tristeza e medos dos outros.

As pessoas esponjas podem se sentir muito sobrecarregadas por suas emoções | Pavel Vladychenko / Freepik (Pavel Vladychenko vk.com/altern/Freepik)

O que é ser uma pessoa esponja?

Bem, é importante esclarecer que este termo não é reconhecido cientificamente nem é utilizado por especialistas em psicologia em sua prática. No entanto, é utilizado na cultura popular, onde descreve as pessoas esponja como “aquelas que são especialmente afetadas pelas emoções e estados de espírito alheios”.

O termo nasce porque parece que "os 'absorvem' como se fossem uma esponja; o que pode estar relacionado com o conceito de 'alta sensibilidade' ou hiperempatia", afirmam.

"Aproximadamente 15-20% da população em geral processa informações sensoriais e emocionais de forma mais intensa, são mais suscetíveis ao estresse, têm uma maior reatividade aos estímulos ou mostram níveis mais altos de empatia, entre outras coisas", descobriu a psicóloga Elaine Aron, de acordo com a mesma fonte.

Essas pessoas são mais propensas à ansiedade e à depressão | Freepik (Freepik)

É precisamente a partir daí que surge a etiqueta de PAS (pessoa altamente sensível), que afirma que "existem pessoas que podem ter uma maior reatividade fisiológica ou sensibilidade a certos estímulos ou contextos, provavelmente devido a uma predisposição genética".

Se é uma pessoa esponja, também terá características como “sentir-se sobrecarregado por ambientes ruidosos ou caóticos, ter uma capacidade aguçada para sentir ou compreender o que as outras pessoas sentem, reatividade a estímulos específicos, uma forte consciência de detalhes subtis, maior capacidade empática, maior vulnerabilidade ao stress e maior capacidade de reflexão e análise”.