O que é a moda dopamina? A tendência mais feliz que usa cores para melhorar o humor

A primavera e o verão são sempre sinônimos de cores vibrantes que evocam frescor e alegria. Não é à toa que existe a ciência da psicologia das cores, que nos mostra o poder que elas têm sobre o humor humano, sejam quentes ou frias, ambas podem te levar da alegria à calma plena. E os outfits não escapam disso.

Foi por isso que em 2012 a moda dopamina chegou para ficar, surgindo de um estudo realizado pela Kellogg School of Management da Universidade Northwestern, de acordo com um artigo publicado pela revista Vogue. Consiste em usar cores e estilos específicos de roupas para aumentar a dopamina, o neurotransmissor mais importante do sistema nervoso central.

Este é responsável por gerar motivação, humor, sono e também induzir uma sensação de felicidade. O professor que liderou a pesquisa, Adam D. Galinsky, explicou ao The New York Times que “a roupa afeta a forma como os outros nos percebem e também como pensamos sobre nós mesmos”. Assim, não é apenas escolher qual roupa vestir, mas também a cor.

Na moda da dopamina predominam certas cores: amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde e azul, pois transmitem alegria, tranquilidade, entusiasmo, paixão, confiança, equilíbrio e energia. No entanto, é importante saber combiná-las para alcançar o efeito desejado. Portanto, é crucial conseguir um contraste ao usar cores opostas no círculo cromático para um visual ousado e chamativo, por exemplo, azul e laranja.

Ou também tons análogos, ou seja, aqueles que estão próximos na roda de cores para um visual harmonioso e suave, como azul e verde. Mas também é possível optar por algo menos arriscado, como uma única cor para todo o conjunto.

Como conseguir um visual atraente

Para impactar tanto os outros quanto o seu próprio cérebro a segregar dopamina, é necessário ter em conta os seguintes aspetos:

1. Equilíbrio: combinar cores vibrantes com peças neutras para evitar que fique muito avassalador

2. Acessórios: usar acessórios vibrantes para adicionar toques de cor sem comprometer todo o visual

3. Camadas: adicione camadas de cores diferentes para criar profundidade e dinamismo

4. Texturas: misturar diferentes texturas para adicionar interesse visual

5. Confiança: vestir as cores com segurança para projetar um look de impacto

Se tiver mais de 30 anos, poderia dizer que este tipo de moda não é para você; no entanto, está enganada, pois esta moda não tem limite de idade, a chave está em escolher as cores, peças e texturas que combinem melhor com o seu estilo e tipo de corpo, de modo a realçar os seus atributos e disfarçar as zonas que não te favorecem.