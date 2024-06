O que é a microagulhamento, o procedimento que Sofia Vergara confessou amar porque a mantém jovem

Assim como muitas celebridades de Hollywood, Sofía Vergara se posicionou a favor das cirurgias estéticas e deixou para trás o preconceito que existia contra ela, lembrando-nos que não há nada de errado em querer parecer fabulosas e recorrer às ferramentas que temos ao nosso redor para isso.

Além disso, isso não significa que estamos em conflito com o amor-próprio ou autoestima. Pelo contrário, investir em nos ver bem reflete que nos cuidamos e isso impacta diretamente na segurança, confiança e em um melhor relacionamento conosco mesmas.

Sofía Vergara confessa os tratamentos estéticos que faz e fala sobre o microagulhamento

De acordo com a Glamour, a protagonista de Griselda foi enfática ao afirmar que não se submeteu a mais cirurgias estéticas porque não tem tempo suficiente para se dedicar ao pós-operatório e à recuperação, devido à agenda constantemente ocupada.

Sofia Vergara de maiô Instagram (Instagram: @sofiavergara)

“Chama-se envelhecimento, chama-se que estou velha. Por isso pareço diferente, começou a dizer a esses detratores que a acusam de ter feito muitos tratamentos e já não parecer como antes.”

"Sinto que vou fazer todas as cirurgias plásticas que puder quando estiver pronta. Gostaria de ter mais tempo de inatividade, já teria feito muitos ajustes. Mas, como estou diante da câmera, não posso simplesmente fazer um procedimento e depois me sentar em casa para me recuperar por semanas", disse.

"Faço microneedling, pequenos lasers para os capilares porque tenho rosácea. Coloco botox nos olhos e no pescoço regularmente; pequenas coisas pelas quais não preciso ficar em casa por um mês, infelizmente, não posso", acrescentou.

A atriz sempre exala estilo Instagram (Instagram)

O microneedling que Sofia Vergara tanto ama consiste em um método para desencadear a resposta de reparação da pele. As agulhas de um dispositivo de microneedling perfuram a pele para criar uma lesão cutânea, desencadeando a geração natural de colágeno.

Aqueles que o experimentaram afirmam que é eficaz para melhorar a aparência da pele, ajudando a reduzir rugas, manchas, cicatrizes de acne, reduzir cravos, regular o excesso de gordura e sebo, eliminar células mortas da pele, entre outros.