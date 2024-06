Lituânia lidera o ranking de felicidade para jovens; veja os motivos

Lituânia é o melhor lugar do mundo para ser jovem - Foto: Karolis Pilypas Liutkevičius/The Guardian

A Lituânia foi recentemente eleita como o país mais feliz do mundo para jovens, segundo o Relatório Mundial da Felicidade de 2024. Este pequeno país do Báltico, localizado no norte da Europa, destacou-se especialmente entre os menores de 30 anos, que deram uma nota média de 7,76 em uma escala de felicidade que vai até 10.

O estudo, conduzido pela consultoria Gallup e divulgado pelo jornal britânico The Guardian, investigou os fatores que tornam a Lituânia um lugar tão satisfatório para as gerações mais jovens.

Educação e oportunidades

Um dos principais motivos que contribuem para a felicidade dos jovens na Lituânia é o acesso à educação superior gratuita. Muitos estudantes conseguem se formar sem acumular dívidas, o que proporciona uma base sólida para iniciar suas carreiras. Gantas Bendikas, de 23 anos, compartilhou com o Guardian que se formará sem a preocupação de pagar empréstimos estudantis.

Além disso, o mercado de trabalho na Lituânia é promissor para recém-formados. Ricardo Sergio Schmitz, um consultor brasileiro residente em Vilnius, capital do país, relatou ao Business Insider que as oportunidades de carreira são vastas e o custo de vida relativamente baixo faz com que o dinheiro “vá mais longe” comparado a outros países europeus.

O complexo prisional de Lukiškės, agora estúdios de artistas e sala de concertos - Foto: Karolis Pilypas Liutkevičius/The Guardian

A cidade de Vilnius, em particular, é conhecida por sua mentalidade de startup e pela emergência de empresas tecnológicas como Vinted e Nord Security, que oferecem inúmeras oportunidades de crescimento profissional para os jovens.

Cultura vibrante e vida noturna

Outro aspecto que atrai os jovens à Lituânia é sua vida noturna animada. Daniil Švager, de 21 anos, mencionou ao Guardian que considera a vida noturna lituana uma das melhores da Europa. Vilnius é famosa por sua combinação única de moderno e histórico, proporcionando um cenário vibrante para quem busca diversão e lazer.

A cidade, com sua arquitetura que mistura estilos gótico, renascentista e barroco, é um polo de atração turística e cultural. A Torre de Gediminas, que oferece vistas panorâmicas da cidade, e a catedral do século XVIII são apenas alguns dos marcos que tornam Vilnius um lugar fascinante para se viver.

A mistura de tradição e inovação, combinada com a qualidade de vida e as oportunidades educacionais e profissionais, fazem da Lituânia um lugar excepcionalmente feliz para jovens de todo o mundo.

Fonte: The Guardian