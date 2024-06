Feng Shui: os objetos que você nunca deve ter em sua casa porque atraem energia negativa

O Feng Shui é uma antiga filosofia chinesa que tem como objetivo harmonizar o ambiente para melhorar o bem-estar das pessoas. Baseia-se na ideia de que o chi, a energia vital, flui através de tudo o que nos rodeia, e que cada posição dos objetos dentro de casa pode influenciar esse fluxo.

ANÚNCIO

Feng Shui: quais objetos não devem estar dentro de casa?

De acordo com o Feng Shui, a antiga crença de origem taoísta, existem certos objetos que podem bloquear o fluxo de energia e atrair forças negativas para a casa. Eles são:

Objetos quebrados ou danificados: esses objetos representam estagnação e atraem energias negativas. Pratos, copos, móveis ou qualquer outro tipo de objeto, é melhor se livrar deles o mais rápido possível.

Plantas artificiais: este tipo de plantas não possuem vida própria e, portanto, não geram energias positivas, de acordo com a crença do Feng Shui. Além disso, podem acumular poeira e sujeira, o que as torna um foco perfeito para atrair energias negativas.

Estes objetos têm o poder de estagnar o fluxo correto de energia

Flores secas: As flores secas são uma clara representação da morte e da decadência. Assim como as plantas artificiais, elas atraem energia negativa para a casa. O ideal é usar flores vivas e frescas dentro de casa.

Espelhos quebrados: os espelhos quebrados são considerados um mau presságio na crença do Feng Shui. Acredita-se que eles atraem má sorte e podem fragmentar a alma. O mais fácil é jogar fora todos os espelhos quebrados de casa e liberar a energia negativa.

Relógios sem baterias: a filosofia taoísta milenar diz que os relógios sem baterias representam o tempo estagnado. Acredita-se que podem atrair má sorte e obstruir o fluxo correto de energia e o progresso da vida.