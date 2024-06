Calendário lunar para junho de 2024: os melhores dias para cortar o cabelo de acordo com as fases da lua

A lua é o satélite natural da Terra e há anos tem sido objeto de interesse de uma certa parte da ciência, pois foi possível descobrir que este astro tem uma certa influência na vida do planeta. Um exemplo disso são as marés dos oceanos, que se comportam de acordo com a força gravitacional exercida pela Lua.

No entanto, em torno da lua surgiram todo tipo de considerações, tanto científicas como algumas exotéricas. Nestas últimas, uma ideia muito popular afirma que a lua e suas fases têm relevância no cuidado corporal e capilar.

De acordo com o imaginário popular, as fases da lua podem ajudar, seja para fazer o cabelo crescer mais rápido ou, pelo contrário, retardar o crescimento.

Estar atento à fase da Lua pode ser útil para cuidar e melhorar o brilho e a força do cabelo, sempre considerando o objetivo desejado. Às vezes, busca-se manter o comprimento do cabelo, enquanto em outras ocasiões, deseja-se que o corte dure o maior tempo possível.

Seguindo essa ideia, as pessoas que desejam cortar o cabelo podem considerar os diferentes dias e as diferentes fases da lua, dependendo de sua necessidade.

É importante considerar em que fase a Lua está. Assim, é possível planejar a mudança de visual de acordo com as expectativas individuais: alguns desejam que o cabelo cresça rapidamente, enquanto outros preferem que o corte dure mais tempo.

Quarto crescente: ideal para quem quer que seu cabelo cresça rapidamente, favorecendo um cabelo mais longo.

Quarto minguante: recomendado para manter o comprimento do cabelo, perfeito para quem prefere ter um cabelo curto.

Lua cheia: acredita-se que pode aumentar o volume do cabelo, associado à regeneração e ao brilho.

Lua nova: é a única fase lunar em que se deve evitar cortar o cabelo, pois acredita-se que isso poderia enfraquecer as fibras capilares e causar queda de cabelo.

Calendário lunar de junho para cortar o cabelo

Corte para estimular o crescimento

Domingo 2

Terça-feira 4

Quarta-feira 5

Quinta-feira 13

Sexta-feira 14

Sábado 22

Domingo 23

Segunda-feira 24

Corte que fortalece o cabelo