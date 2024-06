As sandálias de salto em bloco serão um sucesso

Meios especializados em moda ao redor do mundo já preveem o sucesso das sandálias de salto em bloco e, embora o nome possa parecer um pouco desequilibrado, é possível que você já as conheça e até faça parte do seu dia a dia, pois não se trata de um design que passou despercebido no passado, pelo contrário.

Outfit com sandalias salto em blocos Pinterest (Pinterest)

Trata-se de um dos calçados mais confortáveis e perfeitos, motivo pelo qual muitas mulheres apostarão neles, consolidando o sucesso que os especialistas preveem sobre essas sandálias que, além de proporcionarem altura, são igualmente confortáveis sem serem completamente planas.

O que são sandálias de salto em bloco?

As sandálias de salto em bloco são apenas um tipo de calçado caracterizado por ter um salto quadrado e plano, o que proporciona maior conforto e facilidade para caminhar em comparação com os de ‘agulha’, pois têm um ponto de apoio que ajuda quem os usa a manter o equilíbrio e caminhar livremente em diferentes espaços.

Este calçado de salto que promete conforto total é, sem dúvida, uma excelente opção se é a primeira vez que você usa um calçado de salto, pois proporcionam estabilidade e, claro, são perfeitos para te fazer parecer mais alta. Por outro lado, se você se considera uma especialista, então eles são ideais para você se você sempre segue as tendências e ajuda a que você pareça elegante e perfeita para um look casual que mantenha a elegância.

Sandalias salto em blocos Pinterest (Pinterest)

Como usar

As sandálias de salto em bloco são tão versáteis que você não vai querer tirá-las, elas combinam com tudo e são perfeitas tanto para um passeio casual quanto para o escritório, pois seus estilos são tão variados que com certeza haverá um que se adapte perfeitamente às suas necessidades.

Se o seu estilo é casual, mas suficientemente elegante para gritar glamour, então combine com vestidos curtos, ou então com jeans e blusas românticas com babados grandes, corpetes, estilo boho ou até mesmo camisas oversized.

Trata-se de um calçado que, além de confortável, é versátil, então se você está procurando um look adequado para um jantar romântico, uma saída noturna com amigos, ou até mesmo um visual de convidada em uma festa, então combine suas sandálias de salto em blocos com calças de alfaiataria, looks completos, blazers e texturas como as de efeito pele e até penas.

Este tipo de sandálias também possuem um ar sensual, então não se esqueça de potencializar seu efeito com vestidos justos, texturas como penas ou blusas de mangas bufantes, dê a elas o destaque que merecem combinando-as com looks completos que permitam que elas se destaquem sozinhas, então não tenha medo de dar aquele toque de cor ao seu visual com um tom ou design diferente do seu look, sempre mantendo equilíbrio e harmonia.