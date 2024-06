As revelações do tarot desta quinta-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está primeira quinta do mês, 6 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

Netuno é seu planeta regente. O tarot de hoje revela que um novo amor pode surgir em sua vida, enchendo-a de paixão e entusiasmo. Se você já está em um relacionamento, uma surpresa inesperada está a caminho.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Marte, o planeta que é o seu regente neste momento, irá impulsioná-lo para um ressurgimento profissional sem precedentes. Aproveite este momento para brilhar e alcançar o sucesso que tanto almeja. Você é naturalmente vaidoso e cuidar da sua imagem fará com que você se sinta melhor consigo mesmo.

Aquário - 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Neste momento você é governado pelo Sol, que lhe dará todas as boas energias de que necessita. Um amor do passado, possivelmente de Touro ou Libra, poderá retornar para sua vida, o conselho é ser mais fiel e estável no relacionamento.

Peixes - 19 de fevereiro a 20 de março

Seu planeta regente é Mercúrio, que o incentiva a fazer grandes mudanças em seu ambiente de trabalho. Liquide suas dívidas e cure sua economia, lembre-se que sair desses problemas abrirá as portas para a prosperidade. No amor, a felicidade surpreende ao virar da esquina.

Texto com informações do site Nueva Mujer