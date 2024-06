As revelações do tarot desta quinta-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot para está primeira quinta do mês, 6 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - 23 de julho a 22 de agosto

Marte domina seu signo esta semana, impulsionando você a completar a reinvenção pessoal, deixar o azar para trás e enfrentar novos desafios com determinação incansável. O planeta também faz de você um líder nato, capaz de chegar ao topo em qualquer área, principalmente nos negócios.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Júpiter, um dos maiores planetas, domina você, ampliando sua sorte em novos negócios e jogos. Seu signo está constantemente em busca de um amor compatível, por isso vá a festas e reuniões para ampliar suas possibilidades no âmbito amoroso e profissional.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

Saturno é o planeta que governa você neste momento. Se está procurando um parceiro, abra-se para novas possibilidades, o amor chegará quando você menos esperar, escolha alguém que te faça crescer e te complemente em todos os sentidos.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

Você tem uma inclinação natural para as vendas e agora a influência do planeta Urano aumentará ainda mais o seu sucesso. No relacionamento, esta semana trará alguma tensão e ciúmes, por isso é importante que você mantenha a calma, evite discussões acaloradas e cultive a confiança.

Texto com informações do site Nueva Mujer