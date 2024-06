As revelações do tarot desta quinta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot para está primeira quinta do mês, 6 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Surpresas amorosas e uma economia em ascensão esperam por você. Cuidado com o orgulho e o apego material, que podem afetar sua vida pessoal. No relacionamento, a desconfiança é normal no seu signo, mas o diálogo é sempre a melhor opção.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Mercúrio domina você esta semana, aguçando sua mente e inteligência para superar qualquer obstáculo. A sinergia entre o seu signo e este planeta é perfeita para produtividade e negócios. Espere um excelente desempenho no trabalho, com oportunidades de fechar contratos lucrativos.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Vênus domina você esta semana, despertando sua sensualidade e carisma, para que as relações públicas e os negócios prosperem. É possível que você formalize um relacionamento amoroso e até se torne pai ou mãe, mas tome cuidado com a preguiça, a falta de exercício e as infidelidades que Vênus pode incitar.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A Lua domina você esta semana, criando um equilíbrio perfeito entre seus desejos: um relacionamento estável e um ambiente de trabalho excepcional. Suas habilidades de comunicação e liderança irão brilhar no trabalho, fazendo você se destacar.

Texto com informações do site Nueva Mujer