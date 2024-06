Alerta dos Guardiões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Carta do Exu Meia Noite

Quem foi justo e maduro irá receber as recompensas, por isso nutra esses comportamentos para conseguir alcançar coisas boas em sua vida. Nunca é tarde para deixar os interesses e a falsidade de lado, começando a levar uma vida mais verdadeira e colhendo os frutos da sinceridade, principalmente nas relações.

Virgem – Carta da Pomba Gira Maria Quitéria

A vida é o agora, mas também é a fé. Aquilo que não se pode ver por vezes é esquecido, mas a espiritualidade e o crescimento como ser humano não devem ser minimizados nunca. A resposta procurada está na espiritualidade e intuição, a partir dela o novo vem ou nasce.

Libra – Carta do exu Mirim

Chegou a hora de construir as oportunidades da sua vida e tomar decisões para evoluir e conseguir o que deseja de verdade. Hora de focar no seu sucesso de forma madura e tirar o olho da grama alheia, mas sem ser egoísta com os aliados verdadeiros.

Escorpião - Exu Pimenta

Muita coisa boa acontece quando você aprende a guardar silêncio e ser maduro para entender que nem todo mundo que parece, realmente está do seu lado. Seja ágil e inteligente para ir ainda mais longe.