Adeus manicure francesa! As unhas ‘escandinavas’ prometem estilizar e embelezar suas mãos

Embora a manicure francesa continue sendo uma das favoritas das mulheres, atualmente outras técnicas têm se popularizado, prometendo fazer com que suas mãos pareçam elegantes e estilizadas sem o clássico design da unha com ponta branca que persistiu ao longo das décadas.

Se você estiver enjoada da famosa francesinha, então as unhas escandinavas são perfeitas para você, trata-se de um tipo de manicure que promete alongar e estilizar suas mãos com uma única cor e que também possui diversos benefícios que prometem ser sua nova unha favorita deste ano.

Pouco a pouco, a influência do estilo das mulheres escandinavas começa a se fazer presente em nossos armários, e é que suas já famosas mechas que rompem completamente com o balayage, as ondas dignas de uma sereia, somadas à sua técnica de unhas, as tornam um novo ícone da moda digno de seguir.

Manicure escandinava em tendência em 2024

O que são unhas escandinavas?

Este 2024 mantém a tendência de unhas minimalistas que já nos tinha sido proposta no ano passado, tendo entre os seus designs mais populares, as unhas milky, glazed e sabão, que fazem uso de cores menos vibrantes e deixando de lado os tamanhos extra longos com muitos elementos.

O melhor de tudo é que esse tipo de designs de unhas favorecem alongando e estilizando as mãos, optando por cores 'nude' que se adaptam perfeitamente ao tom de pele, deixando esse efeito na sua manicure, além de possuírem diferentes benefícios como hidratação e suavidade.

É importante esclarecer que as unhas escandinavas não se tratam de um design específico que você pode pedir no salão de beleza, pois não se trata de uma técnica, mas sim de uma inspiração que requer seguir certas diretrizes para se tornar uma manicure típica das mulheres dos países nórdicos como Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia.

Chaves para aderir à tendência de unhas escandinavas

Se você também gostaria de aderir a uma das tendências de manicure mais elegantes que têm capturado a atenção dos países nórdicos, então aqui estão algumas dicas que podem ser úteis para você.

Manicure escandinava em tendência em 2024

Aposte em apenas uma cor

Diga adeus às combinações de cores, desta vez sua manicure irá brilhar por ter um único tom como protagonista. Lembre-se de que nos países nórdicos, o minimalismo e a discrição são ainda mais valorizados, evite combinar mais de um tom.

Adeus cores chamativas

Tendo em conta que o design deve ser o mais minimalista possível, não podemos sobrecarregar o nosso design, por isso é importante evitar demasiados elementos como acessórios 3D e outros desenhados à mão. Quanto mais simples parecer, mais bonito será.

A forma das unhas é essencial

Embora este ponto não seja obrigatório, os especialistas recomendam um comprimento discreto de unhas, e na maioria das vezes elas são vistas em forma de amêndoa ou com uma leve ponta curva, que conferem sutileza, suavidade e elegância às suas mãos.

Um leve toque de brilho

Por último, é importante que tenhas em conta que este tipo de unhas que apostam pela estética leitosa, costumam ter esse toque de brilho como se fosse um tecido de cetim, é leve e discreto, mas perfeito para dar vida às tuas mãos, o que é extremamente favorecedor.