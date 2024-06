Adeus botas de cano alto! As botas com franjas estão de volta: 5 looks para sair da sua zona de conforto com estilo

As botas com franjas voltaram para se tornarem as favoritas deste ano de 2024

As botas com franjas estão de volta em 2024 e se tornaram as favoritas de muitas, pois trazem estilo e certamente te fazem sair da sua zona de conforto.

As maxi botas ou botins convencionais já ficaram para trás, por isso vamos te dizer como você pode usar essas botas com franjas para brilhar.

4 looks com botas de franjas, a tendência de 2024 que vai te fazer sair da sua zona de conforto com estilo

Calças skinny com camisa e botas com franjas

Se quiser parecer moderna e elegante, pode combinar um par de skinny jeans com uma camisa de qualquer cor e ficará linda e confortável.

E complemente este visual com umas botas com franjas e adicione uma bolsa chique, óculos de sol e acessórios para elevar o seu traje.

Vestido curto com botas de franjas

Você também pode usar um visual elegante e moderno com um vestido curto e botas com franjas em preto ou bege.

Você pode complementar com um chapéu e uma jaqueta de couro preta e óculos, é claro, para dar mais estilo ao seu visual.

Minissaia e camisa com botas de franjas

Outro visual que você pode usar com esse tipo de botas de franja é combinar uma minissaia com uma camisa branca.

Para este visual, você pode complementar com um casaco e uma bolsa chique que lhe dê ainda mais estilo e destaque.

Leggings com blazer e botas com franjas

Você também pode combinar perfeitamente leggings pretas com uma blusa ou body e complementar com um blazer preto.

Claro, use este traje com um par de botas pretas com franjas e você vai parecer elegante e na moda, e adicione uma bolsa pequena, mas sofisticada.

Calças jeans rasgadas com um casaco de malha e botas com franjas

Outro visual casual e confortável que você pode usar é composto por jeans rasgados, camiseta e cinto.

Além disso, adicione um cardigã e botas com franjas para se destacar no seu visual e use também uma bolsa e acessórios.