5 razões pelas quais você não sente vontade de fazer sexo com seu parceiro e não é por falta de amor

A falta de libido na relação muitas vezes não é derivada apenas pelo fim do amor, estas são outras razões pelas quais você pode não ter vontade de ter relações sexuais com seu parceiro e que podem ser resolvidas com colaboração mútua ou com apoio de um especialista.

O estresse, as ocupações, a diferença nos horários, a baixa autoestima... tudo isso influencia quando se trata de não se conectar com sua sexualidade, então em vez de se preocupar demais e pensar que seu relacionamento acabará, ou que surgirá uma terceira pessoa, identifique qual é a sua causa para começar a trabalhar em reavivar a paixão.

Razões pelas quais você não sente vontade de fazer sexo que não são falta de amor

Transtornos do humor

Se você estiver passando por um momento difícil em sua vida, luto, mudança, mudança de emprego, crise existencial, entre outros, é comum desenvolver depressão ou ansiedade e nem perceber.

A ansiedade e a depressão impactam diretamente no desejo sexual | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

Irritabilidade por excesso de trabalho

As longas jornadas de trabalho cobram seu preço mais cedo ou mais tarde, causando estresse e afastando você de seu parceiro. Isso não permite que você se conecte com suas necessidades afetivas e sexuais, pois está vivendo no piloto automático, sem autoconsciência.

Monotonia

Este é um fator comum em muitos relacionamentos, mas não significa que o amor tenha desaparecido, mas sim que é necessário trabalhar no romance e na paixão. Mudem as posições, usem brinquedos, incorporem fantasias, realizem suas respectivas fantasias, dando asas à criatividade.

O sexo deve ser um momento para relaxar das preocupações diárias e se conectar com seu companheiro | (Imagen de Yanalya en Freepik)

Você não gosta da aparência física do seu parceiro atualmente

Pode ser que, por diferentes situações, seu parceiro não te atraia fisicamente no momento e isso faça com que o desejo diminua. É importante trabalhar as expectativas culturais sobre o que é um corpo bonito e dizer como ele pode te excitar ou aumentar o desejo. Cuide da autoestima dele e evite fazer comentários cruéis a respeito disso.

Você perdeu a confiança na sua imagem

Mas também pode acontecer o contrário, onde é você que não se sente confortável consigo mesma, por isso evita se despir e sexualizar-se para desfrutar do sexo sem filtros.