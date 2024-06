3 comidas para saborear na festa junina sem sair da dieta

As festas juninas são conhecidas por sua comida deliciosa e variada, mas também por serem repletas de pratos que podem ser uma tentação para quem está tentando manter uma dieta equilibrada. Felizmente, é possível desfrutar dessas festividades sem comprometer seus objetivos de saúde. Aqui estão três opções saudáveis de comidas típicas de festa junina que você pode incluir em sua dieta sem culpa.

Milho verde: simples e nutritivo

O milho verde é um dos alimentos mais tradicionais das festas juninas e, felizmente, é uma opção saudável e nutritiva. Cozido na espiga, o milho é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual. Além disso, é rico em fibras, o que ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo, e contém vitaminas como B1 e B9, além de minerais como magnésio e fósforo.

Para que o alimento seja uma opção saudável, evite adicionar manteiga ou margarina em excesso. Tempere com um pouco de sal e aproveite essa delícia que combina sabor e benefícios nutricionais.

Canjica light: uma alternativa mais leve

A canjica é outra iguaria típica das festas juninas, tradicionalmente feita com leite condensado e leite de coco, o que a torna bastante calórica. No entanto, é possível preparar uma versão mais leve e igualmente saborosa. Substitua o leite condensado por leite desnatado ou leite de coco light, e adoçantes naturais como stévia ou xilitol no lugar do açúcar refinado.

Essa versão conserva o sabor tradicional, mas com menos calorias e açúcar, tornando-se uma opção mais adequada para quem está de olho na balança. Além disso, oferece os benefícios nutricionais do milho, que é seu principal ingrediente.

Pinhão: rico em nutrientes e versátil

O pinhão é um fruto típico das festas juninas, especialmente no sul do Brasil, e é uma excelente escolha para quem procura um lanche nutritivo. Ele é rico em proteínas, fibras, e ácidos graxos essenciais, além de conter vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco.

Para uma versão saudável, cozinhe o pinhão e consuma-o sem adicionar sal em excesso. Ele pode ser consumido sozinho ou adicionado a outras preparações, como saladas e farofas, proporcionando um toque especial e saudável às suas refeições juninas.