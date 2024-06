Unha xadrez: aqui 5 designs para te inspirar

As tendências são cíclicas e um exemplo é o caso do estampado checkerboard ou tabuleiro de xadrez. Depois de ser uma das modas dos anos 2000, a estampa voltou com força nos últimos meses.

ANÚNCIO

Agora vemos em todos os lugares: desde roupas e acessórios até unhas. Assim, surgiu uma nova tendência em manicure super divertida: as unhas xadrez.

Trata-se de designs normalmente brincalhões, vibrantes e fáceis de criar, mas também muito versáteis e personalizáveis, então cada pessoa pode se juntar a essa nova onda e ajustá-la ao seu estilo.

5 ideias de unhas xadrez

Você tem vontade de experimentar, mas não sabe como? Continue lendo para ver 5 ideias de unhas checkerboard que irão te inspirar. Com certeza, você encontrará um modelo perfeito para você.

Unhas checkerboard oversize

Se é daquelas que adora aderir às manicures trendy em grande estilo, então vai adorar apostar nas unhas checkerboard oversize em cores vibrantes. Com certeza vão atrair todos os olhares.

Unhas xadrez são a tendência em unhas (Instagram)

Unhas de xadrez em tons pastel

Agora, se você gosta do print de tabuleiro de xadrez, mas acha excessivo usá-lo em todas as unhas, opte por um design mismatched mais discreto em um tom pastel e com apenas uma unha com o estampado.

Unhas xadrez são a tendência em unhas (Instagram)

Unhas xadrez colorido completo

As amantes de usar cores vibrantes devem escolher um design variado em tons vibrantes, como este com duas unhas checkerboard e o resto com outros detalhes bonitos.

ANÚNCIO

Unhas xadrez são a tendência em unhas (Instagram)

Unhas em padrão de tabuleiro de damas com espaço negativo

Outra forma de apostar nas unhas quadriculadas em cores vivas, mas de forma mais simples, é com este modelo com espaço negativo, bordas distorcidas e cada unha em uma tonalidade diferente.

Unhas xadrez são a tendência em unhas (Instagram)

Com apenas um toque de tabuleiro de damas

Se você se sente muito intimidada por essa tendência, mas ainda assim quer experimentá-la, a melhor maneira é integrando um pouco de estampa checkerboard em apenas uma de suas unhas, como neste exemplo bem dos anos noventa.