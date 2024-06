6 traços que caracterizam uma pessoa falsa: como descobrir antes que você se machuque

Se detectarmos uma pessoa falsa em nossa vida, devemos duvidar do que nos contam

As pessoas falsas são aquelas que exibem um comportamento, interesse ou amizade fingida. São aquelas que usam uma máscara diante dos outros em determinados espaços, mas a retiram quando estão sozinhas.

ANÚNCIO

A maioria já lidou pelo menos uma vez com alguém assim, mas poucos conseguem detectá-los antes de serem machucados por esses indivíduos. No entanto, a verdade é que basta observar um pouco.

Este tipo de homem ou mulher tem traços de personalidade bem marcados que os distinguem. Basta prestar atenção para determinar se alguém está usando uma máscara ou não.

Quais são as características que distinguem uma pessoa falsa?

As pessoas falsas geralmente são muito inseguras consigo mesmas, o que as leva a agir diante dos outros membros da sociedade para esconder sua verdadeira natureza e se encaixar.

A raiz deste comportamento pode estar na infância. Desde crianças, tudo ao nosso redor nos transmite que devemos exaltar nossos traços positivos e ocultar nossas imperfeições.

Se os cuidadores principais de uma pessoa não conseguirem ensinar a aceitar-se como são, ela pode crescer com a necessidade de simpatizar e uma fome de receber reconhecimento que não tiveram na infância.

Por isso, na idade adulta, eles compensam essas deficiências por meio de táticas disfuncionais, como a hipocrisia ou a exteriorização de traços falsos, para poder se adaptar e ser admirados pelos outros.

ANÚNCIO

No entanto, no fundo, essas pessoas têm o pensamento de serem insuficientes para serem aceitas. Infelizmente, a maioria não está ciente de sua tendência a distorcer a realidade.

Algumas das características de uma pessoa falsa são:

Aparentar simpatia para com alguém, mas criticá-lo quando não está presente Nunca aceitar falhas e responsabilizar os outros pelos seus erros Egocentrismo a tal ponto que ignoram como os outros podem estar se sentindo Sempre estão ausentes nos momentos ruins, mas nos bons emergem Não se comprometem com promessas, porque nunca as cumprem Propensão a mostrar superioridade sobre os outros

O que fazer se eu identificar uma pessoa falsa na minha vida?

No caso de detectar uma pessoa falsa, você tem duas opções. Se não forem muito próximas, você pode se afastar dela e cortar a relação pois isso pode te afetar em muitos aspectos.

Agora, se tiverem um vínculo próximo, é importante que falem sobre isso para tentar resolver. Em qualquer situação, é importante estabelecer limites claros. Se precisar recusar algo, faça com firmeza.

Também é crucial que mantenha a calma e não se desespere com seus comportamentos. Assim como duvidar de todas as coisas que else se manifestam, pois podem estar mentindo para você.

Por último, tente fazer com que suas interações sejam efêmeras e muito forçadas porque você não vai querer investir seu tempo nesse tipo de pessoas falsas em vez daquelas que realmente te amam.

As pessoas falsas normalmente são muito inseguras de si mesmas (Laurix/Pexels)

E se eu for a pessoa falsa?

No caso de perceber que você que é a pessoa falsa e que deseja mudar para poder estabelecer relações mais saudáveis, você deve procurar ajuda de um profissional de saúde mental o mais rápido possível.

Pode ser que você não saiba como se relacionar com os outros ou contigo mesmo de outra forma que não seja através da mentira, por isso você terá que passar por um processo no qual apenas um especialista pode te guiar.

Na terapia, você vai entender sua maneira de ser e obter as ferramentas para mudar. Enquanto isso, você pode começar pedindo desculpas às pessoas que acredita ter prejudicado com suas ações.