Vídeo que flagra que pescador alimentando onça-pintada no meio da mata viraliza na web: ‘O verdadeiro amigo da onça’

Um novo vídeo que flagrou um pescador alimentando um onça-pintada, na beira de um rio recentemente, viralizou na web nesta última semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metropoles, o operador Lucas Portil recebeu uma visita inusitada enquanto pescava em um rio de Lagoa da Confusão, município do Tocantins.

Em uma atitude inusitada, ele gravou o momento em que pegou um dos peixes que tinha capturado, uma piranha, e arremessou o alimento na direção do animal.

”Olha como eu alimento meus gatos aqui na Ilha do Bananal. Ah, vai comer um peixinho chaninho”, disse o pescador durante a gravação.

As imagens ainda mostram o momento em que a onça abocanha o peixe e volta para a mata. “Registro top que fiz hoje no Rio Javaé”, escreveu na publicação.

Vídeo que flagra que pescador alimentando onça-pintada viraliza na web

O vídeo já conta com quase 2 milhões de reproduções no perfil do pescador.

A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários no Instagram.

ANÚNCIO

“Isso parece mais um pedágio sendo pago. Ou paga comida, ou vira comida”, brincou uma pessoa.

No entanto, outro internauta escreveu: “Muito bonito o registro, mas não é legal fazer isso, pois o animal pode acabar associando a presença humana à comida e fazer com que ele se aproxime cada vez mais das pessoas”. Confira o registro:

Com informações do site Metropoles