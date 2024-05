Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 1 e 19

Até para ser feliz e aproveitar a vida, é preciso ter responsabilidade e entender que algumas coisas feitas na brincadeira podem acabar arruinando planos mais tarde. Seja mais consciente e não deixe a teimosia e os vícios guiarem seu caminho.

Capricórnio – Cartas 10 e 8

Tem problema que chega sem avisar e pode se tornar uma grande dificuldade. Se é o seu caso, se apegue a paciência para desfazer os nós e fique atento a intuição para poder saber o melhor caminho. Um sinal ou apoio para solucionar isso pode surpreender.

Aquário – Cartas 17 e 30

É na tranquilidade e no equilíbrio que se encontra respostas importantes e até mesmo a sorte. Mantenha a calma e saiba agir para que algo muito bom aconteça. Quem tem problema judiciais pode resolver favoravelmente a situação.

Peixes – Cartas 16 e 3

Um passado será superado em seu coração e vida, o que trará a vitória para uma situação que poderia estar atrapalhando. Com essa superação, as alegrias e as comemorações chegam, principalmente se tratando da vida amorosa.