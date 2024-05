Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 1 e 19

Até para ser feliz e aproveitar a vida, é preciso ter responsabilidade e entender que algumas coisas feitas na brincadeira podem acabar arruinando planos mais tarde. Seja mais consciente e não deixe a teimosia e os vícios guiarem seu caminho.

Virgem – Cartas 11 e 26

A intuição e os sinais podem fazer revelações ou avisar que algo muito importante está prestes a mudar ou acontecer em sua vida. É hora de ser esperto e ficar com os sentidos aguçados para compreender.

Libra – Cartas 25 e 27

Nem sempre é possível sair ganhando e muitas vezes quem quer ver os outros perder também se prejudica. Seja honesto com as pessoas em sua vida e busque também que age positivamente, principalmente no amor, para evitar um problema sério.

Escorpião – Cartas 6 e 22

Sempre chega a hora em que é preciso aproveitar a sorte e celebrar. Boas notícias e parcerias se firmam em sua vida agora, o que o coloca em um lugar de destaque e felicidade.