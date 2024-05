Os tênis Air Jordan serão a nova sensação acompanhados com blazer

A moda deve fazer você se sentir confortável e segura, esta é a razão pela qual a combinação de blazer e tênis é um sucesso, não importa a estação. Isso permite que as mulheres explorem um lado sofisticado sem comprometer o conforto, resultando em um dos acabamentos mais chiques que até as mais exigentes adoram.

Entre os tênis que os especialistas em moda recomendam como os que vão reinar em diferentes momentos deste 2024, estão o design do Adidas Samba, os famosos Converse, os chunky dad, os retrô ou aqueles que se destacam por suas formas características dos utilizados para praticar esportes e os Jordans, que mais uma vez chamam a atenção das amantes da moda graças às suas versáteis combinações que se adaptam a todos os gostos.

Blazer com tênis Jordan Pinterest (Pinterest)

Como são os tênis Jordan?

Os famosos tênis Air Jordan continuam a ser uma tendência e nesta temporada prometem encher de criatividade, originalidade e glamour o seu próximo look. O melhor de tudo é que se trata de um calçado que pode ser tão casual ou formal quanto precisar, com detalhes que fazem com que o seu visual brilhe com luz própria.

Desde que nasceram em 1984, graças a Sonny Vaccaro, que convenceu a Nike a assinar um contrato lucrativo de 15 milhões de dólares por cinco anos com Michael Jordan, eles se tornaram o ícone do streetwear, sendo um dos calçados lendários mais procurados e seguidos pelo público.

Os anos passaram e sua popularidade continua crescendo, sendo aprovados por ícones de estilo como Bella Hadid, Jennifer Lopez, Beyoncé, Hailey Bieber e Kendall Jenner.

Como usar blazer e tênis Jordan?

Este ano, o visual proposto pelos especialistas em moda deixa para trás a simplicidade de roupas compostas apenas por jeans, para criar um conjunto digno de escritório que você vai querer experimentar pelo menos uma vez.

A dupla vencedora consiste em combinar a rebeldia dos tênis Air Jordan com a sofisticação do blazer, resultando em uma poderosa combinação cheia de glamour e conforto.

Blazer e tênis Jordan com jeans

Esta é a combinação clássica que nunca falha, combine jeans com tênis Air Jordan e blazer para um look casual e sofisticado.

Para o escritório, combine calças de alfaiataria e blazer com tênis Air Jordan

Para um visual de escritório perfeito, combine elementos formais como um conjunto de calça e blazer sob medida, e termine com acentos casuais como uma blusa justa e tênis Air Jordan.

Ciclista com blazer e tênis Air Jordan

Se o seu estilo é esportivo com um toque de glamour, então combine peças esportivas como tops e calças justas que se ajustem ao seu corpo e adicione um toque de formalidade com seu blazer favorito, termine com um par de Air Jordan e estará pronta.

Blazer, saia curta e tênis Jordan

Uma das combinações que não pode faltar para você é combinar blazer, saia curta e tênis jordan, você vai parecer casual, chique e ter um toque sexy na sua aparência.

O look total é tudo

Os total looks ou ‘looks totais’ caracterizam-se por serem conjuntos completos de uma só cor. São perfeitos porque ajudam a estilizar a figura e, se adicionar pequenos toques de cor, ficam ainda mais favorecedores. No entanto, se não quiser algo tão radical, contraste o seu visual com o seu calçado.