Não sente o mesmo? A explicação por trás de seu parceiro quase nunca dizer “eu te amo”

Para muitas mulheres, é frustrante não receber demonstrações de carinho em palavras, mas isso é o que está por trás de o fato de que seu parceiro não diz “eu te amo”. É normal pensar que se trata de falta de amor ou que não nos amam da mesma forma, mas na realidade existem várias razões por trás desse comportamento.

Evidentemente, se a falta de expressões de afeto vem acompanhada de atitudes ou comportamentos de abuso ou indiferença, talvez seja porque seu amor não é correspondido e, nesses casos, é melhor sair dessa situação.

Por que o teu parceiro quase nunca diz “eu te amo”?

Bem, a partir do portal Psicologia Online, apontam que há pessoas que têm mais dificuldade em verbalizar seus sentimentos porque têm medo de ser vulneráveis. Isso pode dever-se a más experiências do passado (como um coração partido) ou à forma como foram criados, por exemplo, em uma família onde os pais não os elogiavam ou demonstravam carinho com palavras.

Só porque ele não diz constantemente que te ama, não significa que ele não sinta isso | prostooleh / Freepik (Imagen de prostooleh en Freepik)

Outros também são assim devido a crenças limitantes que têm sobre o amor, o que os leva a agir de certas maneiras para se protegerem. Para dar um exemplo específico, aqueles que acreditam que se expressarem seus sentimentos podem ser vistos como "fracos" ou mais propensos ao abandono, pois a outra pessoa saberá que estão muito apaixonados.

É fundamental compreender as linguagens do amor. Alguns mostram através de palavras de afirmação, enquanto outros através de atos de serviço, tempo de qualidade, presentes ou contato físico.

Não se acomode e trabalhe com seu parceiro para receber mais expressões verbais de amor | Freepik (Freepik)

Se o seu parceiro tem esses outros gestos, mas você deseja que ele seja mais expressivo, não o menospreze e, com maturidade, peça-lhe para ser mais verbal, mesmo valorizando tudo o que ele faz por você. Dê-lhe um ambiente seguro para falar e aprecie seus momentos de coragem.