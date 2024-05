Mensagem dos Druidas para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Leão – Carta Cernunnos

As aprendizagens da vida agora mostram suas verdadeiras lições e recompensas, de maneira que muitos conseguem mostrar ainda mais seus atributos ou tomar as iniciativas que farão a diferença. A confiança será o que mais ajudará em seu caminho a partir de agora e a intuição também dará um auxílio. É tempo de extrema fertilidade.

Virgem – Cartas A Força

É possível ver como seu caminho toma forma sem que seja preciso mover céus e terras? Use seu instinto para lutar pelas batalhas certas e conseguir aquilo que realmente precisa. Para muitos, é momento de trilhar a vida de maneira mais verdadeira e com aliados que são realmente confiáveis.

Libra – Cartas A Bruxa

Você tem tudo ao alcance pare realizar seus objetivos ou reconstruir a sua vida como for preciso. É hora de dar ouvidos a intuição e sabedoria adquirida, sem esquecer que tentações e erros do passado podem voltar como uma prova para testá-lo. Use seu poder e suas ferramentas para seguir em frente com confiança.

Escorpião – Carta O Reino de Arawn

Nem sempre a sorte está ao nosso favor e é preciso estar preparado para momentos complexos. Se proteja sempre e não se deixe dominar por desejos de vingança, intrigas e pessoas que entram em sua vida apenas para promover o caos. É momento de ter muita cautela e ser precavido.