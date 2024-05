Feng Shui: 3 rituais para começar junho com boa sorte e fortuna

Chega junho e é hora de recarregar as energias e fazer aquela lista de todos os objetivos que queremos cumprir durante esses 30 dias. Para isso, é necessário limpar nossos espaços e até nós mesmos para nos libertarmos do negativo e atrair a abundância e a boa sorte para nossas vidas.

A filosofia milenar do Feng Shui nos oferece a oportunidade de aproveitar o início de cada mês como um portal energético que nos motiva a embarcar em novos projetos, descobrir nossas habilidades ocultas e revelar todo o nosso potencial.

O primeiro dia de cada mês é uma porta que se abre para novas possibilidades e experiências e é o momento ideal para realizar rituais que nos ajudem a purificar e limpar tanto nossa casa quanto a nós mesmos de más energias acumuladas. Ao nos libertarmos de energias negativas, atraímos abundância, boa sorte e fortuna.

Então, aqui estão três rituais que você deve fazer nos primeiros dias de junho para que você e seu ambiente recebam boas vibrações.

Limpe sua casa com água de arroz

Em cada primeiro dia do mês, é indispensável fazer uma limpeza da sua casa com água de arroz. De acordo com o Feng Shui, este simples ritual ajuda a criar um ambiente cheio de energias positivas.

O arroz desempenha um papel fundamental no Feng Shui como símbolo universal de abundância, especialmente em casa, para garantir que nunca falte comida em nossa cozinha.

Materiais

1 xícara de arroz

2 litros de água

Preparação

Coloque o arroz para ferver em fogo médio-baixo por 15 a 20 minutos em uma panela de pelo menos 2 litros. Isso garantirá que você tenha o suficiente para limpar toda a sua casa e atrair a energia positiva do arroz.

No entanto, se não tiver tempo, há outra alternativa: deixa de molho dois punhados de arroz em água durante a noite anterior num recipiente suficientemente grande. O objetivo é que a água absorva todas as propriedades do arroz e se encha de abundância.

Antes de aplicar, faça uma limpeza profunda em sua casa, como você costuma fazer normalmente. Ao terminar, é hora de usar a água de arroz como toque final para selar a abundância em cada canto de sua casa.

O ideal é começar pelo último quarto e terminar no hall de entrada. Pegue um pano e umedeça-o com água de arroz e, com suavidade, passe pelas esquinas e cantos da sua casa enquanto visualiza a abundância fluindo em cada espaço do seu lar.

Liberte qualquer energia negativa ou sensação de escassez que possa ter te afetado. Se tiver mármore ou parquet, pode adicionar uma pequena quantidade do seu limpador habitual, mas sem alterar as propriedades mágicas do arroz.

Incenso com folhas de louro

Queimar folhas de louro é um ato simbólico poderoso que pode ser realizado no início de cada mês para atrair a prosperidade para nossas vidas.

Materiais

Um punhado de folhas de louro

Uma caneta

Um par de fósforos

Um prato

Preparação

Coloque o prato sobre a sua mesa de centro ou de jantar. Antes de colocar as folhas de louro nele, reserve um momento para escrever seus desejos e aspirações para o novo mês em cada uma das folhas. Permita-se expressar seus anseios por fortuna, abundância, saúde, boa sorte, boas energias, novas oportunidades ou um novo emprego. Use uma caneta vermelha para adicionar um toque simbólico às suas palavras.

Acenda as folhas de louro com os fósforos. A sugestão é queime uma folha de cada vez, enquanto concentra suas intenções no ritual.

Ao finalizar, deixe as cinzas que restarem colocando-as em um de seus vasos. Desta forma, permite que a energia transformada das folhas de louro se integre harmoniosamente em sua casa e continue a manifestação.

Lavar as mãos com sal

O sal é outro dos elementos que desempenha um papel fundamental como um poderoso agente purificador no Feng Shui.

Materiais

Um punhado de sal

Água limpa

Preparação