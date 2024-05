Estes são os 5 signos que encontraram o carinho que merecem antes do final de maio

Falta apenas um dia para o início do segundo semestre do ano, mas serão horas cheias de muitas surpresas no que diz respeito ao amor e afeto. Relacionamentos serão consolidados, enquanto outras garotas do zodíaco finalmente descobrirão que sua ‘alma gêmea’ está mais perto do que pensam.

ANÚNCIO

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Sem dúvida, a espera acabou para as mulheres nascidas sob este signo, pois nos próximos dias chamarão a atenção de um homem bastante interessante, sapiosexual e com vontade de formar um vínculo duradouro, então as coisas seguirão em direção a um relacionamento bastante estável. Aquelas que já têm um parceiro, os sentimentos que estavam um pouco perturbados pela rotina retornarão. Ambos mudarão para melhor.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

As mulheres deste signo se sentirão muito amadas e cuidadas, especialmente no plano sexual, pois o estresse diminuirá e estarão muito mais concentradas em seus relacionamentos amorosos. Além disso, terão encontros furtivos muito eróticos e proveitosos, pois podem consolidar alguns relacionamentos que ainda não estão definidos. O melhor é que estarão tranquilas.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Haverá um encontro com grandes amigos, o que será um carinho na alma porque se colocarão em dia, conversarão sobre esses assuntos pendentes, haverá conselhos importantes que chegarão no momento exato em que precisarem. Será um momento de relaxamento. Concordarão em ter mais reuniões como essas, seja pessoalmente ou através de videoconferências, para evitar que a falta de tempo e a rotina interfiram entre vocês.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Cupido alcançará seu objetivo com as mulheres solteiras deste signo, pois propiciará tudo para que conheçam o rosto do seu amor. É provável que ele esteja mais perto do que pensam, pois sempre estiveram ocupadas procurando longe, em outros horizontes, e não foram capazes de ver o grande homem que têm ao seu lado. Serão agradavelmente surpreendidas. O ideal será avançar passo a passo para desfrutar de cada etapa.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Finalmente, eles verão os sinais que um rapaz vem dando há algum tempo para chamar sua atenção. Não haverá mais segredos, pois ele decidirá ser direto. Tudo acontecerá muito rápido e de forma não convencional, mas é muito provável que resulte em um relacionamento bastante promissor e sólido, com perspectivas para o futuro. Apenas precisam deixar de lado essas crenças que têm limitado suas questões de amor e estar um pouco mais abertas a fazer o que desejam.