Esmaltes de outono: 5 cores para brilhar nos dias frios

Com o início da semana mais fria em São Paulo, os termômetros prometem continuar em baixa nos próximos dias. Para os amantes do clima gelado, essa é a oportunidade perfeita para renovar o visual, começando pelas unhas.

O outono traz consigo uma paleta de cores com nuances quentes e terrosas, evocando a beleza do cair das folhas. Vermelhos, laranjas e verdes aparecem em tons mais fechados, deixando as cores vibrantes para o verão e trazendo uma sensação de conforto e elegância.

Paleta de outono: as cores que você precisa experimentar

Durante o outono, as cores das unhas seguem uma paleta inspirada nas paisagens da estação. Veja cinco cores de esmalte que são tendências nesta temporada e que certamente vão te inspirar na próxima ida à manicure:

1. Cereja

Se você é fã do clássico vermelho, o tom cereja é a escolha perfeita. Este vermelho profundo está em alta nas redes sociais, especialmente no TikTok, e é um sucesso entre celebridades. Ele combina a intensidade do vermelho com uma profundidade perfeita para os dias frios.

2. Nude

Para os dias mais frios que pedem sofisticação, os tons neutros e discretos são ideais. Os esmaltes nude combinam perfeitamente com as roupas e acessórios típicos dessa época do ano, oferecendo uma elegância atemporal.

3. Verde oliva

O verde oliva é uma cor quente que transmite aconchego, ideal para os dias mais frios do outono. Este tom é perfeito para quem deseja adicionar um toque de cor sem perder a sofisticação.

4. Damasco

O laranja queimado, ou damasco, é uma cor típica do outono. É uma opção excelente para quem não abre mão de um toque vibrante nas unhas, trazendo alegria e vivacidade para a estação.

5. Café

O marrom é um clássico do outono que não pode faltar. O esmalte café, que mistura nuances de marrom e preto, remete ao conforto de uma xícara de café quente, sendo uma escolha acolhedora e elegante.

Aproveitar a mudança de estação para renovar o visual é sempre uma boa ideia, e as unhas são uma parte importante dessa transformação. Escolha a cor que mais ressoa com seu estilo e aproveite os dias frios com um toque de elegância e conforto nas mãos. Se inspire nessas tendências e experimente algo novo na sua próxima visita à manicure.