Jeans com glitter: como usar a tendência mais ousada do ano e atrair olhares em saídas noturnas

Se você estava cansada de usar os típicos jeans clássicos, lisos e retos, apresentamos os glitter jeans, uma tendência que está cada vez mais popular entre as mulheres mais ousadas. Aquelas que querem sair da sua zona de conforto e ser o centro das atenções têm uma tarefa fácil com esta peça inovadora que se destaca por seus detalhes brilhantes.

Seja em todo o jeans ou apenas distribuídas em certas áreas formando padrões, eles já haviam despontado nos anos 2000 e estão de volta para nos encantar em grande estilo.

Como usar as calças jeans com glitter em 2024?

É uma peça recomendada especialmente para ser usada à noite, pois, como podemos imaginar, os reflexos da luz solar podem ser muito avassaladores durante o dia. Esta vistosidade acabaria sendo desconfortável e tiraria a elegância do visual.

Ao contrário da noite, onde podemos nos atrever a destacar um pouco mais e as calças com glitter serão o ponto central do look. A partir delas, devemos combiná-las apenas com peças mais neutras ou clássicas para gerar um equilíbrio visual interessante e não competir pela atenção, nos fazendo parecer mais fantasiadas.

“Estamos testemunhando um renascimento da ostentação dos anos 2000 e não poderíamos estar mais apaixonados pela nostalgia que traz”, apontam da revista Glamour, lembrando que naquela época eram os favoritos de todas as adolescentes, que pelo menos tinham um par desses glitter jeans.

O minimalismo deve transcender para outros aspectos do look: sapatos, bolsa e maquiagem, para montar um look sóbrio onde eles sejam a peça principal, seja em monocromático ou não.

Recomendam-se calças largas para uma estética mais sofisticada e confortável, uma vez que na versão skinny até podem desfavorecer a nossa figura ou as aplicações podem parecer estranhas por estarem tão justas ao corpo.