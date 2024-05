Assim você pode irradiar abundância em sua casa aplicando aromaterapia e Feng Shui

Combinar aromaterapia e Feng Shui pode ser poderoso, pois ambos abordam o equilíbrio e a harmonia em diferentes níveis.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, ao selecionar óleos essenciais específicos, você pode melhorar certos aspectos da sua vida de acordo com os princípios desta técnica milenar. Confira como:

Óleo essencial de canela

Esta especiaria é muito utilizada para boas energias e para que a abundância se manifeste. Alguns especialistas recomendam usá-lo no plexo solar, na testa e no pescoço. Porém, como pode ser um pouco irritante para a pele, é aconselhável adicionar cerca de 7 gotas a 250 ml de azeite, amêndoa ou óleo de coco. Outra forma de utilizá-los é com difusor ou como ambientador em seus espaços.

Óleo essencial de bergamota

A Bergamota é conhecida pelo seu aroma cítrico e fresco, que está associado à atração da abundância e da prosperidade. Adicione algumas gotas de óleo essencial de bergamota a um difusor para melhorar o humor e encorajar uma atitude positiva em relação à riqueza e à prosperidade.

Óleo essencial de cravo

O cravo tem uma fragrância quente e picante que tem sido historicamente usada para atrair prosperidade e boa sorte. Use óleo essencial de cravo em um difusor ou misture-o com outros óleos essenciais para criar uma mistura personalizada e ajudá-lo a manifestar abundância em sua vida.

Óleo essencial de laranja

O aroma cítrico e vibrante da laranja está associado à alegria, vitalidade e prosperidade. Use óleo essencial de laranja em um difusor para criar um ambiente energizante e positivo que estimula o fluxo da abundância. Pode ser usada como canela, no corpo.

Com informações do site Nueva Mujer