As saias brancas serão um sucesso nesta temporada: 5 ideias para usá-las de forma moderna e elegante

Para a temporada de calor, a cor branca é proclamada como a grande vencedora, é fresca e elegante, sendo usada como um símbolo de estatuto e pureza que ao longo do tempo permaneceu no gosto do público, sendo sinônimo de limpeza, minimalismo e sofisticação.

Esta é a razão pela qual estilos como o old money colocam esse tom em primeiro lugar, combinando-o com tons neutros para alcançar um dos looks mais elegantes dos últimos anos, propondo uma estética de garota rica à qual muitas mulheres já estão aderindo.

Os especialistas em moda preveem uma longa vida e sucesso para a cor branca, e este ano, as saias serão a peça que levará esse tom como estandarte, propondo os looks mais bonitos para as estações quentes, como a primavera e o verão. Portanto, se você gosta de se vestir de forma fresca e leve, então você deve experimentar esta peça em algum momento deste ano. Garanto que é mais imponente e favorecedor do que você pensa.

Saias brancas Pinterest (Pinterest)

As saias brancas são tendência em 2024

As saias brancas são tendência em 2024, e entre as apresentações mais vistas estarão as mini, as bordadas, a versão volumosa de tule, as saias estilo bubble muito ao estilo Lady Di e as acetinadas, todas, de alguma forma, conseguem se adaptar às necessidades de quem as usa, seja para um estilo formal, casual de verão ou clássico digno de Carolina Herrera.

No entanto, os especialistas em moda preveem que a versão mais bem-sucedida da saia longa será a longa e maxi, que fica perfeita em climas muito quentes e é ideal para as suas próximas férias. Portanto, se também quiseres aderir a esta tendência, aqui estão alguns looks inspiradores que ficam bem em todas, independentemente da idade ou tipo de corpo.

Algumas considerações que você poderia levar em conta ao combinar saias brancas, é combiná-las com blazers, scarpins ou sandálias de salto e cintos, para algo formal, adicione um grande chapéu e terá um visual impactante. Por outro lado, se deseja algo casual, complemente com sandálias rasteiras e camisas lisas ou de jeans, ou ainda, camisetas com tênis Converse ou Adidas Samba.

Saias brancas com tênis

A combinação básica e chique para as amantes do conforto, as saias brancas ficam perfeitas com tênis, aqui estão três looks de inspiração que com certeza você vai querer experimentar. Seja usando calçados de plataforma ou planos, adicione jaquetas estilo biker ou blusas frescas de alças.

Saias brancas com tênis Pinterest (Pinterest)

Saias brancas com sandálias e camisas

O melhor amigo das saias brancas são as camisas, pois são básicas no guarda-roupa e fazem com que qualquer visual pareça perfeito sem muitos elementos. É elegante e casual o suficiente para o dia a dia. Adicione acessórios como óculos de sol e bolsas pequenas, e complemente com calçados casuais como sandálias, mules ou tênis.

Saias brancas com camisas e sandálias Pinterest (Pinterest)

Saias brancas com jaqueta e blazer

As saias brancas ganham força e personalidade com casacos e blazers, esta combinação é perfeita para quem procura um visual poderoso, adequado para o escritório, sem dúvida é uma das opções mais sedutoras e bonitas deste 2024.

Saias brancas com blazer Pinterest (Pinterest)

Saias brancas com contrastes

Não podemos deixar de mencionar a dupla dinâmica, as saias brancas com sua contraparte, a cor preta, que juntas criam um dos conjuntos de contraste mais bonitos no mundo da moda, e que, além disso, é aprovado por Carolina Herrera.

Saias brancas com contrastes Pinterest (Pinterest)

Saia branca para um evento

A saia branca é ideal para um look de convidada, opte pela versão maxi e volumosa com tecidos como o tule ou sua forma sereia e pareô, adicione blusas acetinadas e detalhes românticos como stilettos ou pumps, por fim, complemente com blazers, cintos e chapéus.