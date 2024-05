As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot nesta última sexta do mês, 31 de maio, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário

Você pertence ao grupo dos isolados, que não são condescendentes e incomodam as pessoas com suas observações críticas e também são fatalistas, apontam para o pior cenário possível.

Signo de Capricórnio

Segundo o Oito de Paus do Tarot, quando as pessoas se deparam com algo errado, muitas olham para o outro lado, ficam em silêncio, não sabem, não respondem. Isso aumenta a necessidade de combater a passividade, dizendo o que veem e como veem. Isso, porém, provoca faíscas e reações arrogantes.

Signo de Aquário

Está sobrecarregada por cidades populosas cheias de rodovias e avenidas, com milhares de carros correndo com seus passageiros ocupados. Sob um céu cinzento, a fúria urbana, as garras da cidade, espalham-se pelas savanas e vales, destruindo rios, pântanos e florestas. O tarot alerta que é necessário aproveitar o tempo para reflitir sobre o tema.

Signo de Peixes

A lista de coisas terríveis que acontecem é muito longa. Muitos estão preocupados, não podem viver em constante alteração, ninguém consegue. Este é o alerta do tarot para está última sexta-feira do mês.

