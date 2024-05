As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Nos últimos tempos tornou-se invisível. Evitou compromissos sociais como se ainda estivesse na pandemia. Trabalhou muito tempo em casa, e se protegeu fortemente.

Virgem

As mentiras que vão e vêm o indignam. Alguns as inventam, outros as propagam, e muitos as repetem sem pensar. A verdade é distorcida pelo cinismo; a cada dia ela se torna mais nebulosa, e não se sabe onde está.

Libra

O tarot alerta que você às vezes é ingênuo. Considera que ninguém é mau por natureza nem perde tempo procurando formas de prejudicar os outros, transformando a convivência em um vale de lágrimas. No entanto, isso acontece com frequência.

Escorpião

As inseguranças que fazem de você uma pessoa medrosa são antigas. Você precisa rever sua infância, refazer os primeiros passos em seu ambiente familiar que construíram os alicerces de sua personalidade.

Com informações do site El Espectador