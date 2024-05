As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Há momentos excepcionais em que tudo flui, como está acontecerá nesta semana. Resolverá vários problemas que o incomodam há muito tempo e o caminho finalmente ficará claro.

Touro

Você é um convidado bem-vindo em muitas reuniões. Quando você chega, parece que as almas de várias pessoas retornam aos seus corpos. Fale sobre o que está acontecendo e ilumine o ambiente com sua presença.

Gêmeos

A rua está calma, e o mundo parece sereno. Isso sugere que, após superar grandes desafios e relembrar as dez pragas do Egito, muitos refletirão e guiarão o mundo por caminhos pacíficos.

Câncer

Você toma decisões firmes para atingir seus objetivos. No entanto, no meio do caminho, acaba vacilando e a história se repete: com as tentações, você abandona a disciplina e se enche de culpa.

