As melhores mechas para mulheres com cabelos grisalhos: são elegantes e te rejuvenescem instantaneamente

Deixar crescer os cabelos grisalhos era o pior cenário de vida para as mulheres, porque simbolizava a chegada da fase madura. Atualmente, muitas celebridades e membros da realeza decidiram exibi-los com orgulho.

A rainha Letizia, Sarah Jessica Parker, Andie McDowell, Jennifer Aniston e muitos outros rostos conhecidos tomaram a decisão de não escondê-las e são exemplo de que se pode ficar espetacular com técnicas que permitam usá-las com orgulho.

Três são as técnicas mais usadas nos salões de beleza mais importantes do mundo para conseguir o efeito antienvelhecimento que todos buscamos, mesmo com cabelos grisalhos, e aqui as apresentamos:

Técnica de balayage invertido

Esta técnica ajuda a disfarçar os cabelos grisalhos em cabelos claros naturais ou tingidos desde a raiz para integrá-los perfeitamente com o tom do restante da cabeleira. Obtém-se uma cor muito natural que surge de um tom acinzentado para a raiz, criando profundidade e igualando o tom. Não cobre os cabelos grisalhos cem por cento, mas cria um efeito de transparência super natural e esfumado na raiz para depois trabalhar um degradê das raízes até as pontas.

Mechas de mistura de cinza

Esta técnica permite levar o seu cabelo a um tom acinzentado muito na moda. Perfeito para quem quer começar a deixar os cabelos grisalhos sem mudanças bruscas de cor entre o cabelo escuro e os fios grisalhos. Especialistas destacam que são reflexos balayage, mas em tons de cinza, para unificar o tom da raiz às pontas.

Esta técnica proporciona um resultado muito natural e será especialmente favorável para mulheres que tenham, pelo menos, metade do cabelo grisalho ou de base natural clara ou loira (o trabalho com morenas é mais complexo, mas não impossível). As mechas grey blending permitem que você vá gradualmente do cabelo tingido para um cabelo grisalho natural.

Mechas em camadas

Esta técnica não procura fazer os grisalhos desaparecerem, mas sim trabalha para integrá-los com a nova cor e assim camuflá-los. É uma das preferidas para disfarçar o cabelo grisalho ao trabalhar com um desbotamento de raiz com mechas que proporcionam um efeito natural. O especialista seleciona estrategicamente as áreas dos grisalhos e cria mechas muito finas trabalhadas com tons que permitem uma transição perfeita para um visual atual e natural que integra os grisalhos. Requer menos manutenção.