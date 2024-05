A irmã perdida? Influenciadora causa espanto por sua semelhança com a princesa Leonor

A Princesa da Coroa Leonor da Espanha e a Rainha Letizia da Espanha chegam para a confirmação da Princesa Sofia da Espanha na Igreja da Asuncion de Nuestra Señora, no município de Aravaca, em 25 de maio de 2023, em Madri, Espanha. (Foto de Carlos Alvarez/Getty Images)

A princesa Leonor, filha do Rei Felipe VI e da rainha Letizia, é considerada uma das jovens mais bonitas da Espanha, embora isso não a tenha poupado de ter semelhanças com outras mulheres. Recentemente, tornou-se viral uma jovem tiktoker que surpreendeu muitos pela semelhança com a futura rainha da Espanha.

ANÚNCIO

A monarca, que tem 18 anos de idade, está atualmente se formando como militar em preparação para o que será seu reinado no futuro, mostrando-se uma digna herdeira do trono.

Embora Leonor não seja próxima das redes sociais devido aos rigorosos protocolos que deve seguir por ser membro da realeza, ela é uma das jovens mais comentadas por sua beleza e agora uma influenciadora foi confundida com a real.

Conheça a influenciadora que é idêntica à princesa Leonor

Tatiana Kaer é a jovem tiktoker que causou furor nas redes sociais a ponto de ser chamada de sósia da princesa de Astúrias devido à grande semelhança que têm, embora suas vidas não tenham nenhuma relação.

E enquanto a princesa se forma como uma militar para representar a coroa, Tatiana se encarrega de exibir suas curvas e viagens através das redes sociais, onde é elogiada por sua beleza.

São mais de 5 milhões de seguidores que ele tem no TikTok, onde costuma compartilhar danças, rotinas de beleza e até receitas de cozinha, e onde mais de um enfatizou a grande semelhança que ele mantém com Leonor.

As características faciais delas foram comparadas, uma vez que ambas têm cabelos com o mesmo tom loiro, olhos claros, maçãs do rosto proeminentes e mandíbula arredondada e larga.

ANÚNCIO

No entanto, Tatiana não foi a única jovem a ser comparada com a futura monarca da Espanha, pois há algum tempo atrás foi comparada a outra jovem da realeza dos Países Baixos.

Trata-se de Emma van Vollenhoven, que é a filha mais velha do príncipe Pieter Christian de Orange-Nassau e prima de segundo grau de Amalia, Alexia e Ariane, as filhas dos atuais reis dos Países Baixos, Guilherme e Máxima.

Os espanhóis notaram sua grande semelhança com Leonor após as fotos postadas nas redes sociais em comemoração ao seu 17º aniversário, e os comentários comparando-as inundaram a publicação.