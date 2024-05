Sapatos baixos: 7 modelos elegantes para apostar em 2024

Os sapatos baixos elegantes são ideais para compor looks sofisticados e confortáveis, especialmente para o ambiente de trabalho.

Contudo, nesta estação, eles também conquistam os guarda-roupas dos fashionistas, demonstrando que é possível unir praticidade e estilo. De mules acetinados a botas de bico quadrado, estas opções prometem adicionar um toque moderno e chique a qualquer produção.

1 - Slingbacks sem salto

O modelo slingback, conhecido por seu sucesso no street style das últimas temporadas, está de volta, agora em versões sem salto. Tradicionalmente vistos em escarpins com kitten heels, esses sapatos agora aparecem em sapatilhas com tiras, proporcionando ainda mais conforto sem perder a elegância.

2 - Birken com tira traseira

As sandálias Birkenstock, especialmente o modelo Arizona, transcendem as estações, adaptando-se bem tanto ao verão quanto ao inverno. As versões com tira traseira oferecem um visual mais robusto e sofisticado, tornando-as adequadas até mesmo para o ambiente de trabalho.

3 - Sapatilhas com laços

Para aqueles que procuram atualizar o clássico modelo de sapatilhas, as opções com amarrações no topo do pé são perfeitas. Elas combinam a delicadeza dos sapatos de bailarina com a praticidade das chuteiras e mary-janes, criando um visual único e elegante.

4 - Mules acetinados

Os mules, ou tamanquinhos, estão em alta, especialmente os modelos com acabamento acetinado e saltos baixos. Este estilo, popularizado por marcas como Prada, é o novo queridinho das fashionistas, adicionando um toque de glamour aos looks cotidianos.

5 - Loafer marrom

Conhecido como loafer T-bar, este mocassim possui aberturas nas laterais que formam a letra T na parte superior. Este design adiciona um elemento boyish às produções, resultando em um look moderno e cool.

6 - Botas com bico quadrado

Indispensáveis no guarda-roupa de outono/inverno, as botas de cano curto com bico quadrado são a tendência da vez. Esses modelos, muitas vezes com acabamento envernizado, trazem um ar de sofisticação e modernidade ao visual.

7 - Tabi flats

Os sapatos Tabi, inspirados nos modelos tradicionais japoneses, estão em alta. A versão sapatilha destes sapatos oferece um conforto incomparável, sendo uma excelente opção para quem busca algo diferente e estiloso.

Cada um desses modelos de sapatos baixos proporciona uma combinação perfeita de elegância e conforto, permitindo que você crie looks versáteis e sofisticados para diversas ocasiões. Seja para um dia no escritório ou um passeio casual, essas opções garantem que você estará sempre bem-vestida e confortável.