Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

Sagitário – Cartas 29 e 14

Para os solteiros ou comprometidos, chegou a fase em que um grande amor encontra estabilidade em sua vida. É hora de celebrar essa vitória que trará tranquilidade e felicidade de uma maneira saudável, não se deixando cair mais em problemas de obsessões, teimosia e vícios que não fazem bem para ninguém.

Capricórnio – Cartas 10 e 7

Lidar com dificuldades faz parte da vida, sejam elas repentinas ou que já estão sem solução há certo tempo. Mantenha sua saúde mental e emocional em dia para poder superar tudo como sempre superou, não se deixando cair em espirais de melancolia. Sua vida sempre deve estar em suas mãos, mas não tema pedir ajuda quando necessário.

Aquário – Cartas 36 e 15

A vida está em movimento e isso será provado para você a partir de agora. Não se feche, pois os caminhos começam a se abrir e põem anunciar importantes mudanças de vida ou viagens.

Peixes – Cartas 5 e 20

Apesar dos problemas que precisam ser resolvidos, sua fé deve ser mantida, pois a sorte está ao seu lado. Se a razão da sua preocupação for problemas econômicos, saiba que em breve o jogo deve virar. Apenas confie e trabalhe para ultrapassar as dificuldades com inteligência, sabedoria e estabilidade.