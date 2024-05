Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião. Confira quais são:

Leão – Cartas 26 e 30

A boa sorte sorri junto com o seu encanto e carisma, principalmente para assuntos que envolvem relações com outras pessoas ou a forma como se mostra ao mundo. Tenha confiança e assim conquistará o que deseja, pois as energias já estão a seu favor.

Virgem – Cartas 2 e 34

Problemas podem ser superados e existe muita comunicação para tentar resolver as coisas da melhor forma, principalmente quando se trata de relacionamentos amorosos. É momento de atrair aquilo que deseja e trabalhar em conjunto para ter o tipo de amor que sonha, não fique de braços cruzados.

Libra – Cartas 16 e 3

Você irá comemorar uma situação que se resolve ou que estava em espera em sua vida, isso pode envolver o passado. A chance de celebrar uma resolução a seu favor é maior e uma pessoa envolvida já não será mais um problema.

Escorpião – Cartas 22 e 12

Se você está iniciando negócios ou parcerias em sua vida, é preciso se manter atento para não iludir e esquecer de ver as coisas como realmente são. Lembre-se de sempre colocar sua sabedoria e valores a frente para agir da forma certa.