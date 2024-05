Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira quais são:

Áries – Cartas 18 e 5

Prepare-se para receber notícias positivas que podem chegar de maneira inesperada ou de longe. A sorte está ao seu lado para receber recompensas importantes e que fazem a diferença em sua vida, aproveite.

Touro – Cartas 15 e 10

Momento de manter a calma e a força para lidar com dificuldades que tendem a surgir em seu caminho, principalmente envolvendo mudanças, viagens e os relacionamentos amorosos. Lembre-se de que fechar as portas para as transformações é uma maneira de bloquear a sorte, não faça isso.

Gêmeos – Cartas 12 e 14

Se você fez as coisas certas ou está disposto a dar seu melhor, poderá retomar a confiança que precisa para realizar grandes feitos e conseguir o que quer, principalmente na vida amorosa. Não se apunhale mais com o passado e as mágoas que o magoaram, embarque um novo período com mais confiança e poder, pois você só tem a ganhar.

Câncer – Cartas 20 e 28

Apesar das dificuldades, seu caminho é acompanhado por energias e companhias que podem ser muito fiéis e o ajudam a superar os problemas. As boas notícias podem chegar, não desista delas e esteja mais atento para se prevenir dos percalços que possam surgir.