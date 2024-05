O que são as franjas bardot? A última tendência em cortes de cabelo ideal para qualquer formato de rosto

Se o visual de Sabrina Carpenter te cativou, talvez seja um sinal para aderir ao estilo bardot bangs, a nova tendência em cortes de cabelo em 2024. Mas ela não é a única celebridade a usá-lo. Na verdade, seu nome é inspirado na atriz, cantora e escritora francesa, Brigitte Anne-Marie Bardot.

De acordo com a InStyle, é um penteado que desafia a passagem do tempo e que se adapta a todos os tipos de rosto, pois é caracterizado por um franja proeminente que desvia o olhar e estiliza as feições.

O que são as franjas estilo bardot?

De acordo com a mesma fonte, "as franjas bardot são caracterizadas por sua aparência um pouco bagunçada e volume abundante com uma linha central para dividi-las no estilo cortina bangs". Portanto, poderíamos dizer que é a fusão de vários detalhes estilísticos que proporcionam um belo resultado.

"Este penteado tem uma história de origem que combina influências de diversas eras icônicas de beleza. As mechas chiques e sem esforço de Brigitte Bardot fizeram com que essa franja elegantemente emoldurasse seus olhos, que a modelo destaca ainda mais com um delineador pesado, o qual foi posteriormente copiado por outras famosas como Jane Birkin e até bandas compostas por mulheres."

Os especialistas afirmam que o mais fundamental é encontrar o comprimento da franja que harmonize com as feições, mas sempre um pouco mais curto no centro. Certifique-se de que a parte mais longa da franja esteja localizada em uma área do seu rosto que deseja chamar a atenção e sempre tenha um aspecto bagunçado.

Misture com camadas médias e curtas volumosas no resto do cabelo e obtenha uma dica vital para dar mais ‘corpo’ ao penteado: o uso de spray de raiz, pois é um produto capaz de dar volume e levantar o cabelo desde a raiz.