O poderoso remédio caseiro que elimina os cabelos grisalhos em apenas 3 dias

Mesmo sendo um sinal de envelhecimento, os cabelos grisalhos podem aparecer em qualquer pessoa, mesmo que tenha 30 anos. E é porque esses cabelos entre brancos e cinzentos aparecem devido aos folículos capilares produzirem menos melanina (pigmento que dá cor aos cabelos) no organismo, fazendo com que o cabelo assuma esses tons.

ANÚNCIO

"Frequentemente, o cabelo começa a ficar grisalho nas têmporas e se espalha para a parte superior do couro cabeludo. A cor do cabelo fica cada vez mais clara e finalmente branca", de acordo com especialistas do Medline Plus.

Também existem outros fatores que causam cabelos grisalhos, como o estresse, o tabagismo, uma má alimentação, a genética e algumas doenças como vitiligo ou anemia.

É normal começar a notar os primeiros cabelos grisalhos a partir dos 30 anos, mas é praticamente imperceptível. Conforme os anos passam, eles se tornarão mais numerosos e evidentes.

Em geral, um estilo de vida saudável seguido de uma boa alimentação é essencial para evitar muitos problemas, incluindo o cabelo grisalho.