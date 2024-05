Melhor que a francesa? A manicure “Cinderela” será tendência este ano: é elegante, bonita e combina com tudo

Os especialistas em beleza preveem o sucesso de um novo tipo de manicure inspirado em uma das princesas mais amadas da Disney, Cinderela, mas não se preocupe, pois isso não significa necessariamente que tenha que ser azul, mas sim que o design está diretamente relacionado com seu famoso sapatinho de cristal.

Se você gosta de apostar em novos designs e está sempre reinventando seu visual, então a manicure Cinderela é para você, e os meios especializados em moda já previram seu sucesso no próximo verão, e sem dúvida, é provável que isso se estenda até dezembro, tornando-se uma das manicures atemporais que todas deveriam experimentar.

Nos últimos anos, os estilos mudaram e já não se aposta no extravagante, mas sim no minimalista, naquilo que traz um aspecto limpo às mãos e não só isso, também que tenha alguns benefícios como suavidade e hidratação, fazendo com que cada vez mais o público aposte não tanto no difícil, mas sim naquilo que traz maiores benefícios.

Manicure Cinderela Pinterest (Pinterest)

Como é a manicure Cinderela?

Com o surgimento de designs minimalistas e estilos onde o luxo silencioso prevalece, as tendências têm se voltado para tudo o que é simples e sofisticado, resultando em alguns dos looks mais bonitos e desejados pelas mulheres nos últimos meses.

Neste sentido, algumas das celebridades que transformaram o minimalismo em um ícone são Hailey Bieber, Sofia Richie e Michelle Salas. Esta é a razão pela qual os designs menos vibrantes têm ganhado popularidade.

As unhas ou a manicure "Cinderela" serão um sucesso em 2024, pela sua elegância e sofisticação, que combina com absolutamente tudo, então você não terá que se preocupar muito com o visual que usará e se ele combinará com o seu design.

Para identificá-las, tudo o que você precisa fazer é considerar aspectos como sua cor, pois elas podem ser brancas, prateadas ou azul céu e podem ser feitas de acrílico ou géis transparentes que dão esse efeito de vidro ou cristal justo, emulando o famoso sapato da princesa.

Por último, também podem ser adicionados não apenas detalhes cristalinos, mas também toques de glitter e outros acessórios para aquele toque de fantasia digno de um conto de fadas. Não precisa se preocupar se for demais, são mais elegantes do que imagina.

Se também quiseres aderir à tendência da manicure Cinderela, aqui estão alguns designs para se juntar. Suas mãos ficarão elegantes e bonitas.

Com um toque de azul

Este design de unhas aurora, misturado com ombré, resulta em uma das manicures Cinderela mais bonitas que você precisa experimentar, neste caso em unhas compridas, mas também ficam elegantes em formato amêndoa.

Como um sapato de cristal

Adicione detalhes em 3D que funcionem como um sapato de cristal, você terá uma manicure elegante e chamativa com elementos neutros.

Unhas brancas de princesa

Este design de unhas brancas poderia ser usado até em um casamento, contém elementos como pequenas pérolas e aquele estilo francês esfumado que as tornam uma das mais bonitas entre as unhas de Cinderela.

Não se esqueça da cor prata

Adicione a cor prata ao seu design de unhas, neste caso, em tons de cinza e cromados com alguns elementos 3D, como pedras e glitter.

Combine as cores-chave

Crie uma combinação de cores para a manicure da Cinderela, neste caso a cor branca com detalhes prateados.