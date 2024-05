Dicas essenciais para arrumar sua mala de bordo de forma eficiente

Viajar apenas com uma mala de bordo pode parecer desafiador, mas com planejamento e disciplina, é possível tornar essa tarefa mais simples e eficiente. A seguir, listamos alguns conselhos valiosos para maximizar o espaço e evitar o estresse durante suas viagens. Confira!

A importância de levar apenas o essencial

É possível reduzir o peso de sua mala de bordo para apenas 5 quilos. Menos é mais quando se trata de fazer as malas. Não há necessidade de pegar aquela peça extra de roupa ou levar livros pesados. A chave é levar somente o necessário e evitar itens desnecessários.

Leve apenas o que é absolutamente necessário, além de uma muda de roupa reserva. Essa estratégia não só economiza espaço, mas também facilita a lavagem das roupas durante a viagem.

Organizando a mala de bordo

Analisar o clima e o tipo de atividades que você fará no destino também pode ajudar. Se você não pretende malhar, por exemplo, deixe as roupas de exercício em casa. Reflita sobre suas viagens anteriores e elimine os itens que você não usou.

Viaje com poucas peças e utilize as facilidades de lavanderia dos hotéis. Se isso não for uma opção, lave as roupas na pia do hotel ou visite uma lavanderia local. Isso permite que você leve menos roupas e ainda assim mantenha tudo limpo.

Versatilidade é a chave

Ao escolher suas roupas, opte por peças versáteis que possam ser usadas em diferentes combinações. Macacões, vestidos e lenços são opções práticas. Invista em calças que podem ser usadas tanto em ocasiões formais quanto em voos longos.

Métodos de organização

Enrolar ou dobrar? Essa é uma dúvida comum entre os viajantes. Enrole as roupas casuais e dobre as mais formais. Isso ajuda a economizar espaço e a manter as roupas menos amassadas. Utilizar cubos de arrumação e sacos de compressão também é uma excelente maneira de manter a mala organizada.

Itens essenciais na bagagem de mão

Sempre há o risco de sua mala de rodinhas ser despachada no portão. Para evitar problemas, mantenha itens críticos como medicamentos, valores e uma muda de roupa na sua bagagem de mão. Não se esqueça de levar lanches, um carregador portátil e uma garrafa de água reutilizável.

Sapatos e casacos volumosos

Sapatos ocupam muito espaço na mala. Use seus sapatos mais volumosos durante o voo para liberar espaço na bagagem. Edwards recomenda vestir as peças mais pesadas, como casacos, no dia da viagem.

Toalete e itens de beleza

Seja rigoroso com os itens de toalete. Utilize recipientes de tamanho adequado e evite excessos. A maioria dos produtos pode ser substituída no destino, se necessário.

Uma bolsa extra dobrável

Sempre leve uma bolsa extra dobrável para emergências de compras. Isso é útil se você adquirir itens adicionais durante a viagem e não tiver espaço na mala principal.