Descubra quais são as bases mais vendidas da internet

A base é um dos principais itens de maquiagem também é considerado por muitos um dos mais difíceis de ser escolhido. Comercializada em diversas formas e tons, ela é um dos primeiros, e principais, passos para uma make completa e tem a função de unificar o tom da pele. No entanto, muitas pessoas sentem dificuldade em encontrar uma base que se adapte à sua pele, seja no tom ou textura, e acabam dispensando o uso deste item.

Se esse é o seu caso, ou se você apenas deseja testar uma base nova, separamos uma lista com as três bases mais vendidas na Amazon do Brasil*. Quer saber quais produtos entraram para a lista? A gente te conta agora!

Top 1 – Niina Secrets Base Hidra Glow – R$59,99

A base mais vendida na Amazon Brasil é a Niina Secrets Base Hidra Glow. Disponibilizada em 17 tonalidades, a base Niina Secrets promete hidratar a pele sem deixá-la oleosa, além de promover uma cobertura média que não craquela ou se acumula nas linhas de expressão.

Top 2 – Base Líquida Maybelline NY Fit Me Matte FPS 22 – R$38,87

A segunda base da lista é de uma das marcas queridinhas. A Base Líquida Maybelline NY Fit Me Matte é comercializada em 15 tons e promete se adaptar a peles secas, normais, mistas e oleosas. Ela possui efeito matte e controla a oleosidade da pele, além de possuir FPS 22 e proteção UVA.

Top 3 – L’Oréal Paris Base BB Cream Efeito Matte FPS 50 – R$31,91

O terceiro, e último, item da lista é justamente a Base BB Cream Efeito Matte da L’Oréal Paris. Diferente dos demais itens da lista, essa base possui uma menor variedade de tons, sendo comercializada em 3 versões. Ela promete uma cobertura leve somada a um alto fator de proteção solar e contra raios UVB. Para quem busca por uma cobertura mais leve, mas ainda assim com efeito matte e com a diminuição da oleosidade, esse BB Cream pode ser uma boa escola de base para uso diário.

*Dados coletados na Amazon Brasil em 30 de maio.