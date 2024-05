As revelações do tarot nesta última quinta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

O mais importante hoje em dia é cuidar do seu espírito. A recomendação é não fazer nenhum gasto e utilizar apenas o necessário até que esses dias passem. Dias difíceis no trabalho e problemas com um projeto, então mantenha a calma e não leve para o lado pessoal.

Capricórnio

Cuidado com o ciúme e evite controlar tanto o seu parceiro. Você está começando uma nova etapa de estudos universitários que trará sucesso no futuro. Dias de boa energia e sorte te aguardam, especialmente na assinatura de novos contratos e na chegada de dinheiro por meio do trabalho.

Aquário

Não perca tempo com pessoas negativas ou projetos improdutivos. Aprenda com as situações que acontecem com você, pois elas fazem parte do crescimento do seu signo. Você recebe uma nova proposta de trabalho. Não fale muito sobre isso para que se concretize.

Peixes

Você estará de bom humor e terá muita sorte no trabalho. Tome cuidado com a inveja e as más energias. Preste atenção nas dores no pescoço; reduza a tensão nervosa e consulte seu médico. Você é o mais sensível e paciente do zodíaco e sempre tem os conselhos ideais para ajudar os outros.

Com informações do site Nueva Mujer