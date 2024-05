As revelações do tarot nesta última quinta do mês para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Dias de grandes oportunidades, inclusive de amor. Cuidado com roubo ou perda nestes dias de energias cruzadas. Cuidado com o excesso de álcool e com ficar acordado até tarde. Amor passageiro que pode causar problemas com seu parceiro atual ou fofoca.

Virgem

Você tem um anjo especial que sempre te ajuda nos momentos de perigo. No relacionamento, um amor ardente procura por você para concretizar a situação. Para os solteiros, o verdadeiro amor, representado pelo elemento água, será muito formal. Acredite em si mesmo; você é forte e bem-sucedido.

Libra

Passe mais tempo na natureza para aumentar sua energia positiva. Lembre-se que você é o mais querido da família e eles sempre buscam sua ajuda, mas às vezes abusam da sua gentileza. É melhor ficar longe de problemas e ajudar apenas quando solicitado.

Escorpião

Evite discussões para manter sua energia positiva. Cuidado com infecções estomacais por comer na rua. Lembre-se que você é o líder natural do zodíaco e todos o seguem, então aproveite esta virtude. Tenha cuidado com perdas ou roubos e seja mais cauteloso.

Com informações do site Nueva Mujer