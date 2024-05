As revelações do tarot nesta última quinta do mês para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Dias de novo despertar, mudança de atitude e energia positiva para seus projetos esperam por você. Não negligencie o seu bem-estar financeiro e comece aquele negócio que você tem em mente. Alegrias e surpresas agradáveis esperam por você na sua época de sorte.

Touro

Grandes conquistas no trabalho e uma etapa resolvendo problemas familiares esperam por você. Você receberá dinheiro por bônus de trabalho e comissões. No amor, você continuará tendo sorte, com vários pretendentes e um momento romântico.

Gêmeos

Não se deixe levar pelo desamparo e entenda que tudo tem seu processo. Viaje com a família para comemorar seu aniversário. Harmonia no casal, embora seja importante dar espaço um ao outro. Tenha cuidado com problemas renais e infecções, então visita ao médico.

Câncer

No amor, confusão entre um amor novo e um do passado. Deixe seu coração decidir. Para cancerianos casados, surpresa de gravidez. Lembre-se, Câncer é o signo da comunicação, cerque-se de pessoas positivas e faça um curso de relações públicas.

Com informações do site Nueva Mujer